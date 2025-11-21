Freund über WM-Teilnahme: „Mannschaft hat es sich verdient“

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund reagiert im exklusiven Sky-Interview auf die Teilnahme von Österreich an der WM 2026 und weitere Themen.

Der 48-Jährige spricht am Sky-Mikro über…

…die Qualifikation seines Heimatlandes Österreich für die WM 2026: „Das bedeutet mir viel. 28 Jahre war Österreich nicht dabei, deswegen ist es etwas Besonderes. Das ganze Land hat darauf hingefiebert. Die Mannschaft hat sich das verdient. Sie spielt einen super Fußball und hat eine gute Energie. Der Ralf (Rangnick, Anm. d. Red) macht einen richtig guten Job. Es war zum Schluss eng, dafür umso emotionaler. Ganz Österreich war im Ausnahmezustand. Eine richtig coole Geschichte. Mich persönlich freut es für die handelnden Personen, weil ich viele kenne. Es ist eine richtig gute Story und tut dem österreichischen Fußball gut.“

Lob für ÖFB-Kapitän Alaba

…die Rolle von David Alaba in der Österreichischen Nationalmannschaft: „Die Bayern-Fans kennen David und wissen, wie wichtig er hier für die Mannschaft war. Auch außerhalb des Platzes ist er ein richtig guter Junge, der viel Integrationsarbeit auf und neben dem Platz betreibt. Für ihn waren die letzten Monate und anderthalb Jahre nicht einfach, weil er viel verletzt war. Er war aber immer mit dabei, auch bei der Europameisterschaft, hat das Team von der Bank aus unterstützt. Er ist eine wichtige Ansprechperson für den Trainer, für diese Mannschaft, den Kapitän, ist derzeit als spielender Co-Trainer ein ganz wichtiger Faktor (lacht, d. Red.).“

Alaba-Rückkehr zum FC Bayern? Das sagt Freund

…den Flirt des FC Bayern mit dem Brasilianer Antony (Betis Sevilla) und dem kolportierten Telefonat zwischen Vincent Kompany und dem Offensivspieler am Deadline Day am 01.09.: „Diese Zeit war nicht ganz ruhig. Es ist einiges passiert. Wir haben uns mit einigen Spielern beschäftigt, Antony war auch dabei. Es gab auch ein Gespräch, aber das ist Vergangenheit. Wir sind sehr happy, wie der Kader aktuell aufgestellt ist. Am Ende (des Transferfensters, d. Red.) sind wir gut rausgekommen und sind zufrieden.“

