Rechtzeitig zum Wiederbeginn der Tipico Bundesliga dürfen wir euch unseren neuen Podcast “FREUNDSCHAFTSSPIEL – Pass in die Tiefe” präsentieren. Hier wird unser Moderator Thomas Trukesitz in Zukunft mit österreichischen Fußball-Legenden über ihr Leben und ihre Karriere im Fußballsport plaudern. Lustige Anekdoten und bizarre Geschichten sind also vorprogrammiert.

In der ersten Ausgabe erzählt der Sky Experte, wortgewandte (Fußball-)Philosoph und Biologe Alfred Tatar seine Lebensgeschichte, gespickt mit amüsanten Anekdoten, aber auch kritischen Auseinandersetzungen mit dem Fußballgeschäft.