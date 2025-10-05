Wieder ist Martin Ödegaard verletzt! Wieder ging der Kapitän des FC Arsenal schon vor der Pause vom Feld und sorgte ungewollt für einen Rekord. Zum dritten Mal nacheinander hat der norwegische Fußballstar als Spieler aus der Startaufstellung die ersten 45 Minuten nicht überstanden und musste ausgewechselt werden, das hat es nie zuvor in der Geschichte der Premier League gegeben.

„Er hatte einen Zusammenprall, Knie auf Knie, und fühlte sich sofort unwohl“, sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen West Ham United, durch den die Gunners an die Tabellenspitze sprangen. Ödegaards Stimmung sei wegen des erneuten Rückschlags „nicht positiv“ gewesen.

Schulterprobleme bremsen Ödegaard

Ödegaard war zuletzt in den Spielen gegen Leeds United (raus in der 38. Minute) und Nottingham Forest (18.) wegen Schulterproblemen früh ausgewechselt worden, nun erwischte es den 26-Jährigen erneut (30.). Unter der Woche hatte Ödegaard in der Champions League gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland (2:0) noch durchgespielt.

„Wir warten ab, hoffentlich ist es nicht so schlimm“, sagte Arteta. Die Länderspielpause kommt für Ödegaard und Arsenal zum richtigen Zeitpunkt.

