Früherer US-Open-Finalist kündigt Karriereende an

Finalist der US Open und der meistdekorierte Spieler Asiens: Tennisprofi Kei Nishikori beendet am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere. Dies gab der 36 Jahre alte Japaner schweren Herzens in den Sozialen Medien bekannt.

„Um ehrlich zu sein, würde ich mir immer noch wünschen, meine Karriere fortsetzen zu können“, schrieb Nishikori: „Wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt auf alles zurückblicke, kann ich mit Stolz sagen, dass ich alles gegeben habe.“

Nishikoris beste Karrierephase liegt schon einige Jahre zurück. 2014 erreichte er als erster Japaner in New York ein Grand-Slam-Finale, unterlag aber dem Kroaten Marin Cilic. Als erster Spieler seines Landes schaffte es Nishikori in die Top-10 der Weltrangliste, in der er bis auf Platz vier vorrückte. Insgesamt zwölf Titel auf der Tour und eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio stehen in seiner Vita.

Mittlerweile ist Nishikori ATP-464. und wird immer wieder von Verletzungen geplagt. „Es gab auch Zeiten, in denen mich Frustration und Angst überwältigten, weil mich immer wieder Verletzungen daran hinderten, so zu spielen, wie ich es mir wünschte“, schrieb er. „Trotzdem haben mich meine Liebe zum Tennis und mein Glaube daran, dass ich ein besserer Spieler werden könnte, immer wieder auf den Platz zurückgebracht.“

(SID)/Beitragsbild: Imago