Frühes Aus für die Lakers in den NBA-Playoffs

Die Basketballer der Los Angeles Lakers sind in der nordamerikanischen Profiliga NBA schon in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.

Der Favorit um die Superstars LeBron James und Luka Doncic unterlag zu Hause 96:103 gegen die Minnesota Timberwolves, es war die vierte Niederlage im fünften Spiel. Minnesotas Gegner im Viertelfinale steht noch nicht fest.

Doncic führte die Lakers erneut mit 28 Punkten und neun Assists an – und auch der 40-jährige James lieferte mit 22 Zählern, sieben Rebounds und sechs Vorlagen eine starke Leistung ab. Doch wie so oft bekamen die Stars insgesamt zu wenig Unterstützung, lediglich Rui Hachimura machte mit 23 Punkten noch ein ordentliches Spiel. Bei den Gästen überragte Center Rudy Gobert mit 27 Punkten, 24 Rebounds und zwei Blocks.

„Es fühlt sich großartig an, besonders nach dieser Saison mit vielen Höhen und Tiefen“, sagte Gobert, dem erst als vierten Spieler überhaupt mindestens 25 Punkte und 20 Rebounds bei 80 Prozent Trefferquote aus dem Spiel heraus in der K.-o.-Runde gelangen.

Warriors lassen erste Chance liegen

Die Golden State Warriors ließen unterdessen ihre erste Chance auf den Einzug in die zweite Runde deutlich liegen. Das Team um All-Star Steph Curry (13 Punkte) musste sich bei den Houston Rockets 116:131 geschlagen geben, hat jedoch noch zwei weitere Partien Zeit, um den benötigten Sieg einzufahren. Das nächste Duell steht bereits in der Nacht auf Samstag im heimischen Chase Center in San Francisco an.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch – Playoffs, 1. Runde:

Western Conference

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 96:103 – Endstand 1:4

Houston Rockets – Golden State Warriors 131:116 – Stand 2:3

