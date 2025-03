Frühes Aus in Indian Wells: Djokovic an Lucky Loser gescheitert

Nach der Auftaktniederlage in Doha ist Novak Djokovic auch beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres früh ausgeschieden.

Der serbische Tennisstar unterlag in Indian Wells in der Runde der 64 dem Weltranglisten-85. Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden mit 2:6,6:3,1:6. Dabei wiederholte sich die Geschichte, scheiterte Djokovic ebendort auch im Vorjahr an einem Lucky Loser. Djokovic muss damit weiter auf seinen 100. Turniertitel warten.

Djokovic: „Gibt keine Entschuldigungen“

„Natürlich gibt es keine Entschuldigungen für eine schwache Leistung. Es fühlt sich nicht gut an, wenn du so auf dem Platz spielst, aber Glückwunsch an meinen Gegner. Ich schätze, es war einfach ein schlechter Tag“, sagte der 37-jährige Djokovic.

In den vergangenen Jahren habe er Mühe gehabt, auf dem gewünschten Level zu spielen. „Ab und zu habe ich ein paar gute Turniere, aber meistens ist es wirklich eine Herausforderung. Es ist, wie es ist. Ich denke, nichts kann einen auf diesen Moment vorbereiten. Man muss ihn erleben und versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen.“ Er werde mit seinem Trainer Andy Murray einen Plan ausarbeiten.

(APA)/Bild: Imago