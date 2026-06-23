Frühes Quali-Aus: Grabher verpasst Wimbledon-Hauptfeld

Für Julia Grabher ist am Dienstag gleich in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon das Aus gekommen.

Die Vorarlbergerin musste sich auf dem Rasen in Roehampton der Georgierin Mariam Bolkvadse 4:6,6:7(6) beugen. Damit sind mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus drei Österreicherinnen im Hauptbewerb des Major-Turniers in London vertreten.

Bei den Männern ist noch Jurij Rodionov in der zweiten Quali-Runde gegen den Schweizer Remy Bertola (Mittwoch, 12.00 Uhr) im Einsatz. Fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner.