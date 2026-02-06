Frühjahrsauftakt! Die Aufstellungen von Salzburg und Austria
Kracher zum Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga! Zum Start der 18. Runde empfängt Red Bull Salzburg die Wiener Austria.
Der Tabellenführer Salzburg kann den Vorsprung auf den LASK vorübergehend auf sechs Punkte erhöhen, mit einem Sieg der Austria könnten die Veilchen auf den dritten Rang steigen.
Die ADMIRAL Bundesliga heute um 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!
Die Aufstellungen im Überblick:
Red Bull Salzburg – Austria Wien (Sky Sport Austria 1)
Bild: GEPA