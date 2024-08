Frühstart! Segler Vadlau/Mähr verpatzen Auftakt

Für die österreichischen Segel-Olympioniken ist es auch am Freitag nicht nach Wunsch gelaufen. Lara Vadlau und Lukas Mähr legten vor Marseille in der 470er-Klasse einen Frühstart hin und wurden dadurch in der ersten Wettfahrt disqualifiziert.

Im zweiten Rennen wurde das OeSV-Duo Fünfter, das ergibt nach Tag eins nur Gesamtrang 16. „Wir haben im ersten Race etwas zu viel Risiko genommen. Das darf nicht passieren – aber es ist uns passiert“, meinte Vadlau.

Mähr mit zweitem Race zufrieden: „So soll es weitergehen“

Mit der zweiten Wettfahrt war Mähr zufrieden. „Nach dem Rückschlag im ersten Race haben wir uns herangetastet, uns Schritt für Schritt nach vorne gekämpft und die Nerven bewahrt. Platz fünf ist genau das Resultat, das wir brauchen. Wir wollen kontinuierlich solche Ergebnisse einfahren. So soll es weitergehen“, sagte der Vorschoter. Am Samstag stehen erneut zwei Rennen auf dem Programm. „Für morgen ist viel Wind prognostiziert, das sollte uns deutlich mehr liegen“, hofft Steuerfrau Vadlau.

Am Samstag starten zudem Lukas Haberl und Tanja Frank in den Bewerb der Nacra 17-Klasse. Dort sind drei Rennen vorgesehen. Die Medaillen-Entscheidung in der Windsurf-Klasse iQFoil wurde am Freitag windbedingt auf Samstag verschoben. Lorena Abicht hatte als 23. den Aufstieg ins Viertelfinale verpasst.

(APA) / Bild: Imago