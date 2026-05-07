„Frustrierend“: Doncic droht Saison-Aus

Die Los Angeles Lakers können in der NBA-Playoffs wohl nicht auf ein schnelles Comeback von Superstar Luka Doncic hoffen.

Es sei weiter unklar, wann er nach seiner Oberschenkelverletzung zurückkehren würde. „Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, wie frustrierend das ist“, sagte der Slowene am Mittwoch in Oklahoma City.

Doncic hatte sich Anfang April verletzt und dadurch sowohl die letzten Spiele der regulären Saison als auch den Erstrundenerfolg gegen die Houston Rockets verpasst. „Ich tue einfach alles, was ich kann. Jeden Tag. Ich will einfach nur Basketball spielen, besonders jetzt“, sagte Doncic: „Der Arzt sagte zu Beginn des ersten MRT, dass es acht Wochen dauern wird. Aktuell schaue ich einfach von Tag zu Tag. Ich fühle mich jeden Tag besser.“

Sein Team um LeBron James liegt in der Best-of-seven-Serie gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 0:1 zurück. Titelfavorit OKC könnte die Serie bereits Anfang der kommenden Woche beenden. Ein Seriensieg der Lakers ohne Schlüsselspieler Doncic wäre eine Sensation. „Wir spielen gegen das beste Defensivteam der NBA“, sagte James. Die Präsenz von Doncic werde schmerzlich vermisst: „Wenn man gegen großartige Abwehrreihen spielt, braucht man Spieler, die jederzeit mehrere Verteidiger auf dem Feld auf sich ziehen können.“

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