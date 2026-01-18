Füllkrug-Premierentor! Milan schlägt Lecce knapp

Die AC Milan ist dem führenden Stadtrivalen Inter Mailand in der italienischen Fußball-Meisterschaft auf den Fersen geblieben.

Die „Rossoneri“ besiegten am Sonntag in der Serie A Lecce 1:0 (0:0) und liegen als Tabellenzweiter wieder drei Punkte hinter Inter, das am Samstag in Udine gewonnen hatte. Der zu Jahresbeginn verpflichtete Deutsche Niclas Füllkrug erzielte mit seinem ersten Treffer im Milan-Trikot (76.) das Siegestor.

Die AS Roma revanchierte sich gegen Torino für das Cup-Aus fünf Tage zuvor. Die Römer gewannen in Turin mit 2:0. Matchwinner war Paulo Dybala, der das 1:0 von Neuzugang Donyell Malen mustergültig vorbereitete (26.) und den zweiten Treffer selbst besorgte (72.).

Bei Torino spielte ÖFB-Legionär Valentino Lazaro durch. Roma holte sich Rang vier von Juventus zurück und hat sieben Punkte Rückstand auf Leader Inter Mailand. Lazaros Turiner hatten die Hauptstädter am Dienstag im Coppa-Italia-Achtelfinale in Rom mit 3:2 aus dem Bewerb gekickt.

