Fünf Liefering-Talente fix im Salzburg-Kader – Rückschlag für Vallci

via

via Sky Sport Austria

Mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle und einigen neuen Gesichtern nimmt Fußballmeister Salzburg ab Montag die Saisonvorbereitung auf. Eine Handvoll Talente hat den Sprung vom Ausbildungsclub FC Liefering in den Salzburg-Kader geschafft.

Benjamin Sesko (18/Sturm), Daouda Guindo (18), Bryan Okoh (18/beide Verteidigung), Mamady Diambou (18) und Maurits Kjaergaard (17/beide Mittelfeld) sind nun fixer Bestandteil der ersten Mannschaft, wie der Club am Freitag bekannt gab.

Wieder im Training bei den “Bullen” stehen die zuletzt verliehenen Junior Adamu (Sturm/FC St. Gallen retour), Philipp Köhn (Tormann/FC Wil) und Kilian Ludewig (Verteidiger/Schalke 04). Auch der brasilianische Defensivspieler Bernardo, dessen Leihvertrag mit Brighton ausgelaufen ist, soll bleiben. Er ist beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag laut dem Club mit dabei.

Teamspieler, wie die bei der EM tätigen Andreas Ulmer und Kamil Piatkowski (mit Polen), oder die deutschen U21-Europameister Karim Adeyemi und Mergim Berisha, stoßen freilich erst später dazu. Von 26. Juni bis 3. Juli bezieht der Doublesieger sein Trainingslager in Bramberg, ein erstes Testspiel steigt am 25. Juni gegen Dunajska Streda in Seekirchen.

Weitere OP bei Vallci

Albert Vallci musste vor Kurzem ein weiteres Mal an der Achillessehne operiert werden, der Genesungsprozess verzögert sich dadurch.

Bild: GEPA