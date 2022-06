Fünf Österreicher starten am Montag in Wimbledon-Qualifikation

via

via Sky Sport Austria

Von Österreichs Tennisspielern in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sind am Montag bereits alle fünf Männer im Einsatz.

Sebastian Ofner trifft auf den Portugiesen Pedro Sousa, Jurij Rodionov misst sich mit dem Slowaken Jozef Kovalik. Gerald Melzer bekommt es mit dem US-Amerikaner Michael Mmoh zu tun, der Gegner von Filip Misolic heißt Jason Jung aus Taiwan und jener von Dennis Novak ist der Tscheche Jonas Forejtek. Die Auslosung der Frauen-Qualifikation ist am Montag.

(APA)

Bild: Imago