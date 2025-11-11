Fünf Spieler fehlen bei erstem ÖFB-Training auf Zypern

Gleich fünf Spieler haben das erste Training des ÖFB-Teams auf Zypern verpasst.

Das erste Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Paphos ist am Dienstag bei Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad ohne die gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene sowie ohne Nikolaus Wurmbrand, Christoph Baumgartner und Philipp Lienhart über die Bühne gegangen.

Das Quintett übte aus Gründen der Belastungssteuerung im an die Trainingsplätze angrenzenden Fitnessraum. Dorthin zog sich auch Xaver Schlager nach dem Aufwärmprogramm zurück.

