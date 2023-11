Den Dallas Stars ist am Montag in der National Hockey League durch fünf Tore im Schlussdrittel einen 6:3-Heimerfolg über die New York Rangers gelungen.

Die Texaner beendeten damit den Erfolgslauf der Rangers, die davor in elf Spielen immer gepunktet und dabei zehn Siege gefeiert hatten.

(APA)

Bild: Imago