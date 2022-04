Fünffacher Stanley-Cup-Sieger Lafleur gestorben

Mit Guy Lafleur ist innerhalb kurzer Zeit eine zweite Legende der National Hockey League (NHL) verstorben. Der fünffache Stanley-Cup-Sieger wurde 70 Jahre alt.

Die Todesursache wurde von Lafleurs Familie am Freitag nicht bekanntgegeben, der Langzeit-Akteur der Montreal Canadiens war allerdings an Lungenkrebs erkrankt. Die fünf NHL-Titel gewann der Kanadier zwischen 1973 und 1979. 2017 war er in einer Liga-Auflistung der 100 wichtigsten NHL-Spieler aller Zeiten dabei.

Erst Mitte April war mit dem Kanadier Mike Bossy ein vierfacher Stanley-Cup-Champion (New York Islanders) im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs verstorben.

(APA)/Bild: Imago