Für 70 Millionen Euro: Chelsea holt Brighton-Stürmer

Der FC Chelsea hat mit Joao Pedro einen weiteren Offensivstar verpflichtet und mit einem Langzeitvertrag ausgestattet. Der 23-jährige Brasilianer kommt für kolportierte 60 Millionen Pfund (70 Mio. Euro) Ablöse vom englischen Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion.

Dort hat er in der vergangenen Saison zehn Ligatore erzielt. Der dreimalige brasilianische Fußball-Nationalstürmer erhielt laut Clubangaben vom Mittwoch einen Acht-Jahres-Vertrag bis 2033.

Seinen Medizincheck absolvierte Joao Pedro in den USA. Demnach könnte er bereits im Viertelfinale der Club-WM am Freitag (3.00 in der Nacht auf Samstag MESZ) in Philadelphia gegen Palmeiras sein Debüt für Chelsea geben. Der Conference-League-Sieger hat seit der Übernahme durch ein Konsortium um US-Milliardär Todd Boehly vor etwas mehr als drei Jahren bereits mehr als 1,5 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben – vorwiegend im Offensivbereich.

(APA) / Foto: IMAGO