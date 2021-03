Für guten Zweck: Ronaldos Kapitänsschleife wird versteigert

Die Kapitänsschleife von Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, die er nach einem aberkannten Siegtor in Serbien auf den Boden geschleudert hatte, wird für einen guten Zweck versteigert. Das teilte eine Wohltätigkeitsgruppe am Dienstag mit. Die blaue Schleife mit dem Buchstaben C soll drei Tage lang in einer Online-Auktion angeboten werden.

Die Gruppe sammelt nach eigenen Angaben Geld für die Operation eines sechs Monate alten Buben mit Muskelschwund. Sie habe die Schleife des portugiesischen Kapitäns nach dem 2:2 im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Belgrad von einem Stadionarbeiter erhalten.

Ronaldo hatte frustriert den Platz verlassen, nachdem sein anhand von Fernsehbildern nachweislich reguläres Tor in der Nachspielzeit vom niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie aberkannt worden war. Noch ist ungeklärt, ob seine Aktion zu UEFA-Sanktionen führt. Makkelie soll sich gemäß Medienberichten bei den Iberern für seinen Fehler entschuldigt haben.

(APA/dpa)

Artiekblild: Imago