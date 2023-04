Für Jaissle „nicht selbstverständlich“: Salzburg nach Länderspielpause weiter voll auf Kurs

Die Länderspielpause hat Salzburg nicht vom Kurs abgebracht. Das 3:0 in Klagenfurt bescherte dem Titelverteidiger zum Start der Meistergruppe den elften Auswärtserfolg in Serie – ein Club-Rekord, wie die „Roten Bullen“ festhielten. Zwar wehrten sich die Kärntner im ersten Spiel ohne den nach China abwandernden Torjäger Markus Pink nach Kräften, am Salzburger „Auftakt nach Maß“, wie Trainer Matthias Jaissle anmerkte, war dennoch nie zu rütteln.

Der Deutsche hatte vor dem Gastspiel am Wörthersee offenbar Bedenken. Nach zweiwöchiger Pause mit 15 abgestellt gewesenen Profis gleich wieder den Rhythmus zu finden sei „nicht selbstverständlich“, hielt Jaissle fest. Seiner Elf gelang dies. Salzburgs Druckphase gleich zu Beginn münzte Oscar Gloukh in die Führung um. Damit war der Meister auf Kurs. Wirklich eng wurde es nicht mehr. Jaissle sah einen „sehr guten Auftritt“ seiner Mannschaft, Kapitän Andreas Ulmer einen „absolut verdienten Sieg auch in dieser Höhe“.

Matthias Jaissle nach dem Sieg gegen Klagenfurt im Sky-Interview

Kaderbreite als großes Plus

Im ÖFB-Cup schon gescheitert, kann sich Salzburg auf die Meisterschaft konzentrieren. Der Kader spricht für den Leader. Auch in Abwesenheit der verletzten Fernando und Noah Okafor kann es sich Jaissle leisten, Nationalteam-Stürmer Junior Adamu wie in Klagenfurt von der Bank zu bringen. „Wir haben einen breiten Kader, haben Jungs, die wir nachlegen können“, sagte Salzburgs Trainer. Adamu dankte es mit dem 3:0, das ebenso mit Verzögerung fiel wie Benjamin Seskos Elfertor zum 2:0. Beide Male schaltete sich der VAR bei Situationen im Klagenfurter Strafraum ein, zweimal sollte er zurecht zugunsten der Gäste entscheiden.

Im Fernduell mit dem Zweiten Sturm – die Grazer hielten den Drei-Zähler-Rückstand dank eines Heimerfolgs gegen Rapid – warten auf Salzburg nun zwei Heimspiele. Nächste Woche gastiert die Austria in Wals-Siezenheim, danach kommt der LASK. „Wir wollen in diesen Spielen voll punkten. Dann, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg“, sagte Ulmer. Das erste von den zwei Duellen mit Sturm steht am 23. April in Graz an.

Highlights: Austria Klagenfurt – Red Bull Salzburg 0:3

(APA)/Bild: GEPA