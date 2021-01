Für SOS-Kinderdörfer: Bayern gegen Kiel mit Sondertrikot

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern wird im Rahmen der Aktion “Human Race” im Pokalspiel gegen Holstein Kiel in Sondertrikots auflaufen. Zudem spenden die Münchner 100.000 Euro an SOS Kinderdörfer.

Nach Angaben des Vereins sollen die speziellen Trikots für das DFB-Pokal-Spiel am Mittwoch (ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport 1) bei Zweitligist Kiel Vielseitigkeit im Sport und in unserer Gesellschaft symbolisieren.

Karl-Heinz Rummenigge: “Der FC Bayern hat bereits zu Beginn des Jahres mit ‘Rot gegen Rassismus’ ein wichtiges Zeichen für Toleranz und Vielfalt, gegen Diskriminierung, Gewalt und Hass gesetzt. Wir möchten mit unserer Aktion genau diesen Weg weitergehen.”

Design stammt von Pharrell Williams – Erlöse für SOS Kinderdörfer

Das Design zum Trikot stammt vom US-amerikanischen Sänger Pharrell Williams, der unter anderem mit seinem Song “Happy” internationale Berühmtheit erlangte und auch als Modeschöpfer tätig ist. Der Erlös der Verkäufe, der sich auf rund 100.000 Euro beläuft, spendet der deutsche Rekordmeister an SOS Kinderdörfer weltweit. Das Trikot ist bereits ausverkauft.

Am vergangenen Wochenende waren bereits die Bayern-Amateure in der 3. Liga sowie das Frauen-Bundesliga-Team in den besonderen Jersey aufgelaufen.