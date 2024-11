Die SpVgg Greuther Fürth reagiert erneut auf die sportliche Misere und trennt sich von Interimstrainer Leonhard Haas. Nun soll nach Sky-Infomationen ein ehemaliger Austria-Trainer auf der Liste stehen.



Nach Sky-Infos hat sich Greuther Fürth von Interimstrainer Leonhard Haas getrennt. Er übernahm am erst 22. Oktober für Alexander Zorniger. Der ursprüngliche Plan war, dass Haas mindestens bis zur Winterpause-Trainer bleibt. Jetzt zieht Fürth aber die Reißleine nach drei Niederlagen in vier Spielen. Von der Haas-Trennung berichten auch die Nürnberger Nachrichten. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

VIDEO-Highlights: Fürth verliert auch in Köln

Sky-Info: Wimmer könnte übernehmen

Fürth steht aktuell mit 13 Punkten nach zwölf Spielen auf dem 13. Platz der 2. Deutschen Bundesliga. Nach Informationen von Sky ist Michael Wimmer (derzeit vereinslos) einer der Kandidaten in Fürth. Der 44-Jährige war zwischen Jänner 2024 und Mai 2024 Trainer der Wiener Austria. Mit den Veilchen gelang ihm der Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga in der Saison 2022/23 – die Austria beendete die Saison auf Platz fünf. In der Folgesaison verfehlten die Wiener aber das Ziel Meistergruppe – nach Spieltag 31 gab es infolge einer 0:4-Heimniederlage die Trennung. Seitdem ist Wimmer vereinslos.

(skysport.de) / Bild: Imago