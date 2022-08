Mitrovic schlägt wieder zu! Fulham siegt spät gegen Brentford

via

Dank eines späten Treffers von EFL Championship Rekordtorschütze Aleksandar Mitrovic in der 90. Minute konnte Fulham den ersten Saisonsieg einfahren. Der Aufsteiger setzt seinen beeindruckenden Saisonstart weiter fort und siedelt sich vorerst in der oberen Tabellenhälfte an.

Fulham konnte sich früh eine 2:0 Führung erspielen (1., 20.), verspielte diese jedoch im weiteren Verlauf der Partie (44., 71.). In der 90. Minute schlug Aleksandar Mitrovic aber dann doch zu und sicherte dem Aufsteiger drei Punkte.

