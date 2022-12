via

via Sky Sport Austria

Durch ein Eigentor von Ward-Prowse geht Fulham in Führung. Ausgerechnet Ward-Prowse erzielte den Ausgleich in der 56. Minute. Durch einen späten Treffer in der 88. Minute von Alves Palhinha Gonçalves kann Fulham mit einem Sieg ins neue Jahr starten.

Verdienter Auswärtssieg

Crystal Palace feiert durch Tore von Ayew und Eze einen verdienten Auswärtssieg bei Bournemouth.