Furiose Offensivabteilung: Frankreich schwingt sich zum Top-Favoriten auf

Frankreich schwingt sich dank seiner Offensivabteilung um Kylian Mbappe und Michael Olise bei der Fußball-WM mehr und mehr zum Top-Favoriten auf den Titel auf.

Das 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Schweden am Final-Standort in East Rutherford war eine Machtdemonstration, im Achtelfinale wartet mit Deutschland-Bezwinger Paraguay ein machbares Los. Noch sei „nicht alles golden“, warnte Trainer Didier Deschamps. Viele Gründe zum Klagen lieferte sein Team ihm bisher aber nicht.

Mbappe erzielte bei diesem Turnier schon sechs Tore – genau wie Lionel Messi. Auch in der ewigen WM-Torjägerliste rückte der Real-Star durch seinen Doppelpack gegen Schweden ganz dicht heran an den Argentinier. Messi steht bei 19, Mbappé bei 18 Treffern. Einen Rekord sicherte sich Frankreichs Kapitän dennoch: Zehn Tore hat er in K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften schon bejubelt – mehr als jeder andere. Bei der Auswechslung seines Stars gab es von Deschamps eine Verneigung.

Deschamps: „Werden nicht abheben“

„Das Ziel ist, so weit wie möglich zu kommen. Am 19. Juli wollen wir wieder hier sein“, sagte Mbappe. Dann ist vor den Toren von New York das Finale angesetzt. Deschamps zeigte sich gewohnt zurückhaltend. Er bemängelte, dass sein Team nicht schon in der ersten Halbzeit alles klar gemacht hätte. Da hatte Frankreich mit Stangenschüssen Pech. So traf auch Olise mit einem spektakulären Seitfallzieher nur Metall.

„Wir werden jetzt nicht abheben. Es freut uns, dass wir weiter sind, aber in den nächsten 48 Stunden wollen wir wieder auf den Boden zurückkehren“, erklärte Deschamps. Sein Team lasse immer noch zu viele Möglichkeiten zu. „Wir müssen besser werden, weil die Gegner besser werden.“

Nach dem Tod seiner Mutter hatte der Coach das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen (4:1) verpasst. Mbappe rannte nach dem 1:0 zu Deschamps und umarmte ihn. Die Teamkollegen folgten. Das sei Teil ihrer „DNA“, sagte Mbappé über die französische Mannschaft und ihren Trainer.

Olise auf Peles Spuren

Die Geste habe ihn berührt, erklärte Deschamps, der sowohl als Spieler als auch als Trainer schon Weltmeister wurde, und nach diesem Turnier abtreten wird. Bis dahin will der 57-Jährige noch „eine Mission“ erfüllen: Frankreichs dritten WM-Titel nach 1998 und 2018 zu holen. Mit einer Offensive mit Mbappe, Olise, Ousmane Dembele oder Bradley Barcola stehen die Chancen nicht schlecht. Olise hat bei dieser WM bereits fünf Tore vorbereitet. Seit Beginn der Datenerfassung schaffte nur Pele 1970 mehr. Bei der Brasilien-Legende waren es damals sechs Vorlagen.

Weggewischt sind derzeit auch vor der WM aufgekommene Berichte, wonach Mbappe zu eigensinnig agiere und nichts zur Defensive beitrage. Jene negativen Attribute, die ihm im Trikot von Real zugeschrieben wurden, sind im Trikot der Equipe tricolore bisher nicht aufgefallen. „Kylian weiß, wie man verteidigt“, stellte Deschamps klar. Sein Kapitän sei auch in den Konditionsübungen immer der Erste.

Die Spielfreude der Franzosen ließ auch Schwedens Trainer staunend zurück. „Selbst wenn wir perfekt gewesen wären, bin ich nicht sicher, ob das genug gewesen wäre“, sagte Graham Potter. Er habe noch kein besseres Team bei diesem Turnier gesehen.