Furioses Remis zwischen Roma & Juve – Milan bleibt zehn Zähler hinter Inter

AC Milan hat am Sonntag in der italienischen Serie A einen späten 2:0-Auswärtserfolg bei Cremonese geschafft.

Der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic (90.) und Rafael Leao (94.) sicherten den „Rossoneri“ in der Schlussphase drei Zähler, der Rückstand zum Stadtrivalen Inter bleibt somit eine Woche vor dem Mailänder Derby bei zehn Zählern. Im Rundenschlager trennten sich AS Roma und Juventus Turin 3:3. Die Römer sind hinter Meister Napoli Vierter, Juve belegt Rang sechs.

Wesley (39.), Evan Ndicka (54.) sowie Donyell Malen (65.) hatten die Roma bei einem Gäste-Tor von Francisco Conceicao (47.) vor Heimpublikum 3:1 in Führung geschossen, doch das sollte nicht reichen. Jeremie Boga (78.) und Federico Gatti (93.) sicherten der „Alten Dame“ im Finish einen Punkt. Juventus liegt vier Zähler hinter Roma. Torino kam mit dem Steirer Valentino Lazaro zu einem 2:0-Erfolg gegen Lazio Rom.

