Fury feiert ungefährdeten Comeback-Sieg

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury ist erfolgreich in den Ring zurückgekehrt. Der 37 Jahre alte Brite, der in der Vergangenheit schon fünf Mal sein Karriereende erklärt hatte, besiegte am Samstag den Russen Arslanbek Machmudow im Comeback-Kampf in London deutlich nach einstimmiger Punkte-Entscheidung in dem Schlagabtausch über zwölf Runden. 476 Tagen nach seinem letztmaligen Kampf feierte der impulsive Profi in seinem 38. Profi-Duell einen ungefährdeten Erfolg.

Fury forderte noch im Ring lautstark ein erstmaliges britisch-britisches Duell mit dem anderen Ex-Weltmeister Anthony Joshua. „Ich will euch den Kampf geben, auf den ihr alle wartet“, rief Fury der Menge zu. „Ich fordere dich heraus, Anthony Joshua“, sagte er in Richtung des 36-Jährigen, der den Kampf als Gast besuchte.

Joshua zeigte sich zurückhaltend. „Verträge werden verschickt“, sagte er. „Und dann sehen wir uns vielleicht im Ring, mehr als wahrscheinlich. Aber ich bin nicht hier, um in den Ring zu steigen und jemandem ins Gesicht zu schreien. Wenn man sich meine Erfolgsbilanz ansieht, habe ich das noch nie gemacht“, fügte er hinzu.

Fury läuft mit Feuerwerk ein

Im Londoner Fußballstadion der Tottenham Hotspur wurde das Feuerwerk schon beim Einlauf des Boxidols abgebrannt. Nur die erste Runde gehörte Furys Kontrahenten, der 2023 vom aktuell besten deutschen Schwergewichtler Agit Kabayel besiegt worden war. Dann begann die souveräne, aber glanzlose Fury-Show.

Der „Gypsy King“ kam besser in den Kampf. Der stetig müder und unkoordinierter wirkende Machmudow setzte zwar seine Treffer, doch seinen Versuchen fehlte zunehmend die Präzision. Ab der vierten Runde verfehlten immer mehr Schläge ihr Ziel. Der konditionell stärkere Fury kontrollierte das Geschehen. Machmudow umklammerte den anderen Hünen zunehmend und sorgte kaum noch für Gefahr.

Fury (37) hatte 2015 Wladimir Klitschko besiegt und sich zum ersten Mal die WM-Krone aufgesetzt. Danach folgte eine lange schwere Episode in seinem Leben und er kämpfte erst drei Jahre später wieder. Weitere Rücktritte und Comebacks folgten. Im Dezember 2024 kassierte Fury seine zweite Niederlage gegen den aktuellen Dreifach-WM-Champion Oleksandr Usyk aus der Ukraine im WM-Rückkampf der beiden Superstars.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago