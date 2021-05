Fußball-EM in Budapest: Fans bekommen Armbänder für Stadionbesuch

via

via Sky Sport Austria

Bei den vier Spielen der Fußball-Europameisterschaft in Budapest müssen die Fans im Stadion Armbänder tragen, die der Veranstalter bereitstellt und die ihren unbedenklichen Corona-Status anzeigen.

Die Armbänder erhalten inländische Fans an bestimmten Punkten in der Nähe der Puskas-Arena und zweier anderer Budapester Fußballstadien. Dafür müssen sie ihren ungarischen Immun-Ausweis und einen Personalausweis vorweisen, teilte der Ungarische Fußballverband (MLSZ) am Montag mit.

Die Armbänder werden einen Tag vor dem betreffenden Match bereitgestellt. Einen Immun-Ausweis hat in Ungarn, wer gegen Covid-19 zumindest einmal geimpft ist oder die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit nachweislich überstanden hat.

Für ausländische Fans gelten andere Regeln. Sie müssen für die Spiele einen PCR-Test in ungarischer oder englischer Sprache vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Auch sie müssen sich ein Armband holen. Dieses können sie aber, wie der Fußballverband weiter ausführte, bereits bei der Ankunft am Budapester Flughafen entgegennehmen.

In der Budapester Puskas-Arena finden drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Als einziges EM-Austragungsland hat Ungarn volle Zuschauerränge zugesichert.

(APA) / Bild: Imago