„Fußball ist crazy“: Salzburg und der Beichler-Effekt

Red Bull Salzburg hat in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein klares Statement gesetzt. Der Auftritt beim 5:1 im Schlager beim LASK erinnerte an beste Zeiten.

Die Gratulationen dafür durfte Neo-Trainer Daniel Beichler entgegennehmen, seine Premiere als Nachfolger von Thomas Letsch hätte nicht besser verlaufen können. „Es geht darum, nicht zu träumen, sondern die Qualität auch sichtbar zu machen. Das haben sie heute gut auf den Rasen gebracht“, sagte der 37-Jährige.

Erst am Mittwoch war er von seinem Amt als Liefering-Coach „befördert“ worden. In kurzer Zeit dürfte er die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt haben, wenn man den Auftritt etwa mit jenem beim 1:1 beim Vorletzten GAK zuvor vergleicht. „Die Jungs haben seit Mittwoch richtig gut gearbeitet und wir haben ihnen mitgegeben, was die klaren Erwartungshaltungen auf und außerhalb des Platzes sind“, erläuterte Beichler. Gegen die Linzer überzeugten sie mit Aggressivität, Zweikampfstärke und vor allem auch großer Spielfreude.

Salzburg-Trainer Beichler nach Premieren-Sieg im Sky-Interview

Beichler: „War coole Energie zu spüren“

„Es geht weniger um die Tabellenführung, weit mehr um den Auftritt. Es tut uns gut, ein sehr ordentliches Spiel bei einem sehr starken Gegner gezeigt zu haben. Das Team kommt als erstes, dann können die Jungs auch glänzen. Es war eine coole Energie zu spüren“, resümierte der Steirer. Karim Konate schnürte einen Doppelpack (10., 64.), zudem trafen der wie so oft herausragende Kerim Alajbegovic (6.), Sota Kitano (37.) und Damir Redzic (94.). Das Standing als Ligateam mit den meisten Toren (42) wurde untermauert.

Durchatmen konnte auch Marcus Mann, war die Trainerbestellung doch nicht von allen Seiten mit positiven Reaktionen verbunden gewesen. „Auf die Schulter muss mir aber keiner klopfen“, betonte der Sport-Geschäftsführer. Beichler habe auf ihn einen „sehr aufgeräumten“ Eindruck gemacht. „Mit einem klaren Plan. Er weiß, was er spielen will. Und wo er hinmöchte. Das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben“, gab Mann Einblick.

Krätzig: „Neuer Trainer, neuer Schwung“

Im Einsatz war aufgrund einer kurzfristigen Verletzung von Jannik Schuster die gleiche Startelf wie gegen den GAK. „Neuer Trainer, neuer Schwung, das ist im Fußball so“, meinte Außenverteidiger Frans Krätzig. Laut Tormann Alexander Schlager hätte sich, wie vom Sportchef gefordert, vor der Partie jeder Akteur „in den Spiegel geschaut“.

Eine wichtige Rolle spielte auch Kapitän Mads Bidstrup, der den Fußball als „wirklich crazy“ bezeichnete. „In einer Woche ist alles schlecht, jetzt ist wieder alles so gut.“ Nun gelte es, Konstanz reinzubringen. Am Sonntag kommt der Fünfte Hartberg nach Salzburg.

Beichler wird dabei wieder einen Glücksbringer seines Sohnes dabei haben, der erst ausgetauscht wird, wenn es das nächste Mal keinen Sieg gibt. „In der Liga wird dir nichts geschenkt, das wird gegen Hartberg auch so sein“, betonte Salzburgs Coach. Goalie Schlager forderte daher trotz eines „wunderschönen Sieges, der uns in der momentanen Situation richtig gut tut“, ruhig zu bleiben. „Trotzdem gibt es nur drei Punkte für uns. Es ist wichtig, dass jetzt der Weg, den wir in den letzten Tagen eingeschlagen haben, konsequent weitergegangen wird.“

HIGHLIGHTS | LASK – Red Bull Salzburg 1:5

(APA)/Bild: GEPA