Alaba bei Hoffenheim – Stars in ungewohnten Trikots

Die Coronavirus-Epidemie hat die deutsche Bundesliga vorerst lahmgelegt. Der Ball ruht also in Deutschlands Fußball-Tempel. Das gibt uns die Zeit, einmal in die Vergangenheit der Spieler zurückzublicken. Wusstet Ihr beispielsweise, dass RB-Torhüter Peter Gulacsi mal in Liverpool zwischen den Pfosten stand?

Bis mindestens Anfang April findet kein Bundesliga-Fußball statt. Die Klubs trainieren größtenteils gar nicht, sondern befinden sich im “Home Office” beziehungsweise teilweise sogar in Quarantäne.

Zum Durchklicken: In diesen Trikots sind Alaba, Kroos & Co. früher aufgelaufen

Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, steht aktuell noch in den Sternen. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, schwelgen wir heute ein wenig in Nostalgie und zeigen Euch aktuelle Bundesliga-Stars und deutsche Nationalspieler in ungewohnten Trikots. Wie zum Beispiel Toni Kroos. Der eine oder andere wird es vielleicht nicht mehr im Hinterkopf haben: Der Real-Star spielte in seiner Laufbahn nicht nur für den FC Bayern, sondern auch bei Bayer 04 Leverkusen (Januar 2009 – Juni 2010).

Klickt Euch durch die Bildergalerie!

