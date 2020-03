Acht Rote Karten bei Stadtderby in Porto Alegre

In der südamerikanischen Copa Libertadores kam es im Stadtderby zwischen Gremio Porto Alegre und Internacional Porto Alegre zu einem heftigen Handgemenge. Ab der 88. Minute flogen insgesamt acht Spieler mit Rot vom Platz.

Auf Seiten von Gremio Porto Alegre sahen Luciano (88.), Pepe (88.), Caio Henrique (90+5) und Paulo Miranda (90+6) die Ampelkarte. Beim Stadtrivalen flogen Edenilson (89.), Moises (89.), Cuesta (90+5) und Praxedes (90+7) vom Platz.

Das Spiel in der Gruppenphase der Copa Libertadores endete 0:0.

🟥 🟥 🟥 🟥 🟥 🟥 🟥 🟥

Just the 8 red cards handed out in last night's #CopaLibertadores derby clash between @Gremio and @SCInternacional…pic.twitter.com/80baDiBQY7

— The Sportsman (@TheSportsman) March 13, 2020