Auswärts-Trikot der Reds geleakt: Neuer Ausrüster = neue Farbe

via Sky Sport Austria

Die Saison 2019/20 ist derzeit aufgrund des Coronavirus unterbrochen, dennoch werden bereits die ersten Trikots für die kommende Spielzeit geleakt, so auch das neue Auswärts-Jersey des FC Liverpool.

Das Trikot besticht gleich mit zwei Änderungen zur aktuellen Saison. Während die Truppe von Coach Jürgen Klopp vor der Corona-Pause noch mit dem Ausrüster New Balance auflief, wird in der kommenden Spielzeit der Nike Swoosh die rechte Seite der Brust zieren, der ebenfalls wie das LFC-Logo in schwarz gehalten ist.

Viel auffälliger wird hingegen die Grundfarbe des neuen Trikots sein. Diese verändert sich von aktuell weiß zu türkis. Hinzu kommen hellere sowie dunklere Elemente, die dem Jersey Dynamik verleihen.

