Copa del Rey Halbfinali ohne Real und Barca

Zwei Stunden nach Real Madrid hat sich auch der FC Barcelona aus dem spanischen Fußball-Cup verabschiedet.

Die Katalanen unterlagen am Donnerstagabend im Viertelfinale bei Athletic Bilbao 0:1. Inaki Williams erzielte in der 93. Minute per Kopf das entscheidende Tor für die Basken. Lionel Messi hatte in der 89. Minute noch eine Großchance auf die Barca-Führung liegen gelassen.

Zuvor war auch Real Madrid mit einem Heim-3:4 an Real Sociedad gescheitert. Zuletzt fand das Halbfinale der Copa del Rey 2010 ohne die beiden Großclubs statt. Neben Sociedad und Bilbao haben Zweitligist Mirandes (4:2 gegen Villarreal) und Granada (2:1 gegen Titelverteidiger Valencia) die Runde der letzten vier erreicht.

(APA)

Artikelbild: GETTY Images