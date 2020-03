via

Der frühere Präsident des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, Lorenzo Sanz, ist an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung verstorben.

Das bestätigte der Sohn des 76-Jährigen am Samstagabend via Twitter. Sanz war von 1995 bis 2000 Real-Präsident, in dieser Zeit gewannen die “Königlichen” unter anderem zweimal die Champions League.

