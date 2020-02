Dämpfer für Stuber und Barnsley

Barnsley hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-League-Championship einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Trainer Gerhard Struber kassierte am Samstag beim FC Reading eine 0:2-Niederlage.

Damit ist die Serie von zuletzt drei Siegen in Folge beendet. Barnsley ist punktgleich vor Schlusslicht Luton weiterhin Vorletzter, auf die ersten beiden Nichtabstiegsränge fehlen fünf Punkte.

Bei Barnsley spielte Michael Sollbauer in der Abwehr durch, Marcel Ritzmaier wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Zu diesem Zeitpunkt kam Patrick Schmidt in die Partie. Goalie Samuel Sahin-Radlinger fehlte weiterhin. Der Siebente Bristol City trennte sich im Spiel der 36. Runde mit Andreas Weimann auswärts vom Zehnten Millwall mit 1:1.

(APA)

Beitragsbild: Getty