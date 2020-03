Die A-League LIVE: Auf Sky rollt weiterhin der Ball!

Der Spielbetrieb ist weltweit weitestgehend eingestellt. Aber auf Sky rollt weiterhin der Ball. Die A-League live über SPORTDIGITAL FUSSBALL auf Sky Sport 2 HD.

Am Montag geht es weiter mit den Newcastle Jets gegen Melbourne City FC. Beim Tabellenzweiten aus Melbourne spielt derzeit Australiens bester Torjäger. Der Ex-Darmstädter Jamie Maclaren führt die Liste mit 18 Treffern an. Ebenfalls in Melbourne unter Vertrag steht ÖFB-Legionär Richard Windbichler. Sky-Reporter und “ABSTAUBER” Johannes Brandl hat am Wochenende mit dem ehemaligen Admira- und Austria-Spieler telefoniert.

Newcastle Jets gegen Melbourne City FC am Montag ab 9:00 Uhr LIVE auf Sky Sport 2 HD.