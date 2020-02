Die Topscorer Europas

via

via Sky Sport Austria

Während sich die heimische tipico Bundesliga noch in der Winterpause befindet, wird in Europas Top-Ligen fleißig dem runden Leder hinterhergejagt. Sky Sport hat für euch die aktuellen Topscorer der Top-5-Ligen Europas zusammengefasst.

1. Ciro Immobile: Der Stürmer von Lazio Rom ist der erste Spieler in den Top-5-Ligen Europas, der in dieser Saison an 30+ Toren beteiligt ist – 25 Tore und 6 Torvorlagen.

2. Timo Werner: Der 23-jährige Angreifer bringt es in dieser Saison bislang auf beachtliche 26 Scorerpunkte in 20 Spielen – 20 Tore und 6 Vorlagen.

3. Robert Lewandowski: Die Tormaschine des FC Bayern München liefert auch in dieser Spielzeit. Der Pole führt mit 22 Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an und bereitete zudem drei weitere Tore vor.

4. Jadon Sancho: Der erst 19-jährige Flügelflitzer des BVB spielt bis lang eine Traumsaison. Der Engländer erzielte in 18 Partien 12 Treffer und assistierte weitere 13 Buden.

5. Kevin de Bruyne: Ein Lichtblick in der schwächelnden Mannschaft von Pep Guardiola. Bislang 7 Tore und starke 23 Assists (Höchstwert in den Top-5-Ligen-Europas).

6. Wissam Ben Yedder: Der Angreifer vom AS Monaco hält aktuell bei 15 Volltreffern und 7 Vorlagen.

7. Lionel Messi: Der argentinische Superstar im Diensten des FC Barcelona kommt bislang ebenfalls auf 22 Scorerpunkte. In 17 Ligaspielen erzielte Messi 14 Tore und bereitete 8 Treffer vor.

8. Cristiano Ronaldo: “CR7” kommt bei Juventus Turin immer besser in Fahrt. Nach 19 Spielen in der Liga hält der Portugiese bei ebenso vielen Treffern. Außerdem leistete Ronaldo bei zwei Toren Vorarbeit.

9. Jamie Vardy: Einen großen Anteil am Erfolgslauf von Leicester City hat Jamie Vardy. Der Angreifer traf in dieser Premier-League-Saison bislang 17-mal ins gegnerische Gehäuse. Zudem verbucht Vardy 4 Assists.

Quelle: transfermarkt.at

Bild: Getty Images