Eklat in Portugal! Marega verlässt Platz nach rassistischen Äußerungen

Der Sieg des FC Porto bei Vitoria Guimaraes in der portugiesischen Fußball-Meisterschaft ist am Sonntag von einem Eklat überschattet worden. Wenige Minuten nach seinem Siegestor zum 2:1 in der 60. Minute verließ Torschütze Moussa Marega das Spielfeld und reagierte damit offenbar auf rassistische Beleidigungen, wie portugiesische Zeitungen berichteten.

Mitspieler und Profis von Gastgeber Guimaraes versuchten, den Nationalspieler aus Mali zu beruhigen und offenbar zum Weiterspielen zu bewegen, der aufgebrachte 28-Jährige war jedoch in minutenlangen, erregten Diskussionen nicht dazu zu bewegen.

Marega ließ sich auswechseln und streckte auf dem Weg in die Kabine mit Blick Richtung Tribüne beide Daumen nach unten. Sogar ein Sitz sei zuvor in seine Richtung geflogen, berichteten Medien.

Marega was being racially abused from the first minute of the game, he later scored then pointed to his skin and shushed the scummy fans. There's no place for racism in society let alone football. Disgusting. pic.twitter.com/2a8u2tTgYi

