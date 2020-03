EM-Testspiel Spanien gegen Deutschland abgesagt

Der Fußball-Verband Spaniens hat am Sonntag das EM-Testspiel zwischen seinem Nationalteam und jenem Deutschlands abgesagt. Das Match sollte am 26. März in Madrid stattfinden, fiel aber nun erwartungsgemäß der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

Zuvor war bereits das für den 31. März angesetzte Länderspiel zwischen Deutschland und Italien in Nürnberg gestrichen worden. Der Weltverband FIFA hatte ohnehin empfohlen, alle Länderspiele im März und April zu verschieben. Die sonst gültige Abstellungspflicht für Profis hob der Weltverband auf. Am Dienstag beraten die 55 UEFA-Mitgliedsländer über weitere Schritte in der Coronavirus-Krise. Eine Verschiebung der EM gilt mittlerweile als wahrscheinlich.

