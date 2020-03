Exportschlager: Diese ÖFB-Legionäre sorgten für Aufsehen

via

Österreichs Fußballer sind nicht nur in Deutschland gefragt wie nie: In 36 Ländern der ganzen Welt beweist sich eine Vielzahl an ÖFB-Legionären Woche für Woche. In unserer neuen Serie wollen wir euch die besten ÖFB-Exporte jedes Wochenendes präsentieren und vor allem ein Auge auf mögliche Kandidaten für das Nationalteam werden.

Florian Kainz – 1. FC Köln

Der Flügelspieler befindet sich mit dem 1. FC Köln weiter im Aufschwung. Nach dem 5:0-Sieg samt Doppelpack über Hertha BSC Berlin überzeugte Kainz auch gegen Schalke 04. Beim 3:0-Sieg bereitete der 27-Jährige das 1:0 durch Sebastian Bornauw vor, in Minute 75 verleitete Kainz beim 3:0 Goalie Alexander Nübel zu einem groben Patzer. Mit insgesamt vier herausgespielten Chancen war Kainz der auffälligste Offensivakteur seines Teams.

Phillipp Mwene – Mainz 05

Nach 475 Tagen endete am Samstag die Zwangspause für den rechten Verteidiger: Nach einer langwierigen Verletzung der Patellasehne durfte Mwene erstmals seit 10. November 2018 wieder in der Bundesliga auflaufen. Das Comeback glückte, beim 2:0 Heimsieg gegen Paderborn sammelte Mainz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mwenes Teamkollege Karim Onisiwo steuerte zusätzlich den Treffer zum späteren Endstand bei.

Philipp Hosiner – Chemnitzer FC

Der Start einer neuen Serie? Nach zehn Toren in sechs aufeinanderfolgenden Pflichtspielen blieb Hosiner gegen Bayern München II erstmals seit Ende November ohne Torerfolg. Gegen 1860 München traf Hosiner ebenso wie sein Mannschaftskapitän Niklas Hoheneder und legte einen Treffer vor. Drei Tore reichten Chemnitz allerdings nicht zum Sieg, durch das 3:4 rutschten die Sachsen auf einen Abstiegsrang zurück.

Legionärsübersicht 1. Bundesliga

Spieler Verein Spielminuten Tore Assists Ergebnis Markus Suttner Fortuna Düsseldorf 90 3:3 vs. Hertha Kevin Stöger Fortuna Düsseldorf 90 1 Philipp Lienhart SC Freiburg 90 0:1 vs. Dortmund Florian Grillitsch TSG Hoffenheim 90 0:6 vs. Bayern Christoph Baumgartner TSG Hoffenheim 90 David Alaba FC Bayern München 90 6:0 vs. Hoffenheim Stefan Lainer Borussia Mönchengladbach 90 1 3:2 vs. Augsburg Karim Onisiwo Mainz 05 90 1 2:0 vs. Paderborn Phillipp Mwene Mainz 05 90 Florian Kainz 1. FC Köln 85 1 3:0 vs. Schalke Michael Gregoritsch FC Schalke 04 59 0:2 vs. Mainz Guido Burgstaller FC Schalke 05 31 Alessandro Schöpf FC Schalke 06 90 Christopher Trimmel Union Berlin 90 2 2:2 vs. Wolfsburg Marcel Sabitzer RB Leipzig 90 1:1 vs. Leverkusen Hannes Wolf RB Leipzig 8

Legionärsübersicht 2. Bundesliga

Christoph Kobald Karlsruher SC 90 0:1 vs. Nürnberg Georg Margreitter 1. FC Nürnberg 90 1:0 vs. Karlsruhe Nikola Dovedan 1. FC Nürnberg 87 Mathias Honsak Darmstadt 98 79 1 2:0 vs. Heidenheim Lukas Hinterseer Hamburger SV 90 0:3 vs. Aue Louis Schaub Hamburger SV 64 Heinz Lindner Wehen Wiesbaden 90 0:1 vs. Bielefeld Robert Zulj VfL Bochum 4 4:4 vs. Sandhausen Martin Fraisl SV Sandhausen 90 4:4 vs. Bochum

Adrian Grbic – Clermont Foot Auvergne

Der 16-fache Saisontorschütze überzeugte diesmal als Assistgeber. Beim 2:1-Sieg von Clermont in Nancy bereitete der Ex-Altacher das 1:0 durch den Spanier Mario Gonzalez per Freistoß vor. Auch ein späterer Platzverweis konnte die Gäste nicht stoppen. Clermont hat als Fünfter der Ligue 2 weiterhin die Aufstiegsränge in Sichtweite, nur eines der letzten 14 Ligaspiele wurde verloren.

Legionärsübersicht England (Championship) & Frankreich (Ligue 2)

Michael Sollbauer FC Barnsley 90 0:2 vs. Reading Marcel Ritzmaier FC Barnsley 57 Patrick Schmidt FC Barnsley 33 Andreas Weimann Bristol City 90 1:1 vs. Millwall Adrian Grbic Clermont Foot 90 1 2:1 vs. Nancy

Alex Sobczyk – Spartak Trnava

Rund 90 Kilometer nordöstlich von Favoriten lebt dank eines Ex-Rapidlers die Hoffnung auf die obere Tabellenhälfte weiter: Alex Sobczyk erzielte in der 94. Minute gegen Zlate Moravce das befreiende 2:1 seiner Mannschaft. Auch in der Slowakei wird die Liga nach 22 Runden geteilt, vor dem letzten Spiel des Grunddurchgangs hat Trnava den Einzug unter die Top sechs nun in der eigenen Hand. Der kommende Spieltag könnte zum Thriller werden, gleich drei punktegleiche Teams kämpfen um zwei Plätze des oberen Play-offs.

Daniel Royer – New York Red Bulls

Erfolgreicher Auftakt für die New York Red Bulls: Mit einem 3:2-Sieg gegen FC Cincinnati starteten die Play-off-Teilnehmer der Vorsaison mit einem Sieg in die neue MLS-Spielzeit. Daniel Royer, in der Vorsaison elffacher Torschütze, traf zum zwischenzeitlichen 3:1 und überzeugte mit insgesamt fünf Schüssen und einer starken Passquote.

