FA Cup: 40-Jähriger trifft nach Vorlage von Teenager

Im FA Cup hat Drittligist AFC Rochdale gegen Newcastle United für eine Überraschung gesorgt. Dabei erzielte ein ”Oldie” den Ausgleich.

Newcastle United musste im FA Cup in der dritten Runde beim Drittligisten AFC Rochdale antreten. Für die Gäste lief zunächst alles nach Plan. Miguel Almiron brachte die Magpies in der 17. Minute in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit schlug der Underdog zurück.

40-Jähriger für 16-Jährigen eingewechselt

Der 40-jährige Aaron Wilbraham wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für den 16-jährigen Kwadwo Baah eingewechselt. In der 79. Minute zeigte der Routinier dann, was er drauf hat.

Auf Vorlage des 17-jährigen Luke Matheson erzielte Wilbraham den umjubelten Ausgleich für den Außenseiter. Dabei blieb es bis zum Schluss. Durch das 1:1 erzwang der Drittligist ein Wiederholungsspiel im St. James Park in Newcastle.

Der älteste Torschütze im englischen Pokal ist Wilbraham mit 40 Jahren und 75 Tagen aber trotzdem nicht. Im Dezember 2015 traf Jamie Cureton im Alter von 40 Jahren und 100 Tagen für Dagenham & Redbridge.

(skysport.de)

Beitragsbild: Getty Images