via

via Sky Sport Austria

Liverpool-Neuzugang Takumi Minamino kommt am Sonntagnachmittag erstmals für die “Reds” zum Einsatz – und das gleich im Merseyside Derby gegen den FC Everton. Jürgen Klopp verzichtet in der dritten Runde des FA Cups auf zahlreiche Stammkräfte, so kommt der ehemalige Salzburg-Spieler sogar zu seinem Startelf-Debüt.

Artikelbild: Getty