FIFA empfiehlt Verschiebung der März- und April-Spiele

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Internationale Fußballverband FIFA empfohlen, alle für März und April angesetzten Länderspiele zu verschieben.

Weiters teilte die FIFA in ihrer Aussendung am Freitagabend mit, dass Clubs in diesen beiden Monaten ihre Spieler nicht für Nationalteams abstellen müssen.

Bereits zuvor hatten Südamerikas (CONMEBOL) und Asiens (AFC) Fußballverband ihre WM-Qualifikationsspiele verschoben. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat dagegen ihre Play-off-Matches für Ende März in der EM-Qualifikation noch nicht abgesagt. Dies dürfte aber nach der für Dienstag anberaumten UEFA-Krisenkonferenz erfolgen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA