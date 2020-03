via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige brasilianische Fußball-Star Ronaldinho bleibt so wie sein Bruder Roberto Assis in Paraguay in Haft.

Diese Entscheidung traf eine Richterin in Asuncion am Samstag wegen einer möglichen Fluchtgefahr des Duos. Der Anwalt des Ex-Weltmeisters sprach von einer “unglaublichen” Vorgangsweise und kündigte Berufung an.

Ronaldinho und Assis waren am Donnerstag mit gefälschten Reisepässen nach Paraguay eingereist.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.