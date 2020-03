Fußball-Star Alaba trat in Innsbruck zur Musterung an

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat am Montag einen Einsatz auf ungewohntem Terrain absolviert. Der Teamspieler fand sich in Innsbruck wie 50 andere Burschen zur Musterung ein. Alaba musste vor der Stellungskommission medizinische Tests absolvieren und zu einem psychologischen Test antreten. “Alle kümmern sich um mich, es ist schön, hier zu sein”, sagte der 27-Jährige zu ORF-Tirol.

Alaba wechselte als 16-Jähriger von der Austria in den Nachwuchs des FC Bayern München. Den Wehrdienst hat er bisher nicht absolviert. “Bis zum Alter von 35 Jahren kann man einberufen werden. Wenn David Alaba tauglich ist, wird er uns beim Bundesheer natürlich willkommen sein”, scherzte Stefan Gantschnigg, Leiter der Stellungskommission in Innsbruck. Die anderen Stellungspflichtigen seien instruiert worden, den prominenten Gast in Ruhe zu lassen. Gantschnigg zeigte sich zufrieden. So seien keine Selfies mit Alaba gemacht worden, berichtete er.

(APA)

Artikelbild: GEPA