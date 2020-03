Gernot Kulis als Hans Krankl: “Wir müssen dem Trainerstab mit Kurz, Anschober und Kogler Folge leisten”

In Österreich wurden in den letzten Tagen schwerwiegende Maßnahmen ergriffen um gegen das schnell verbreitende Coronavirus anzukämpfen. Auch Comedian Gernot Kulis hat sich in den letzten beiden Tagen als Hans Krankl mit einer “Rede zur Lage der Nation” auf seinem Facebook-Kanal an die Bevölkerung gewandt. Also “huachts zu”.

Bereits gestern hat sich der Comedian als “Bomber der Nation” mit deutlichen Worten an die Gesellschaft gerichtet: “A poa Stocktrotteln, de im Schani-Garten sitzen und über den Sommerurlaub reden. Stay at home, was tut´s im Schani-Garten?”