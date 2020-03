Die Fußballwelt steht aufgrund der Corona-Krise weltweit still. Zeit für unseren Kommentator Philipp Paternina über den Alltag der Fußballer zu berichten. In der 3. Folge berichtet er über unseren Moderator “Gärtner Joe” Johannes Hofer, der in seinem Garten am perfekten Wembley-Rasen tüftelt.