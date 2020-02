via

AZ Alkmaar hat vor dem Auswärtsduell mit dem LASK im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League am Donnerstag ebenfalls Selbstvertrauen tanken können. Die zweitplatzierte Mannschaft von Trainer Arne Slot bezwang am Sonntag in der niederländischen Ehrendivision den Tabellen-16. PEC Zwolle dank zweier verwandelter Elfmeter von Teun Koopmeiners (54., 60.) mit 2:0.

Der Defensivspieler hat auch per Strafstoß für den 1:1-Endstand im Hinspiel gegen den LASK gesorgt.

