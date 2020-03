Leak: EM-Trikot der Niederlande im Löwen-Design

Die ursprünglich für Sommer 2020 geplante Europameisterschft wird um ein Jahr auf 2021 verschoben. Auch wenn die teilnehmenden Nationen noch länger auf ihren EM-Auftritt warten müssen, stehen viele Trikot-Designs der Nationalteams bereits jetzt fest.

Nachdem bereits ein Leak des vorraussichtlichen ÖFB-Heimtrikots für Aufsehen sorgte, dürften mittlerweile die neuen Dressen der Niederlande bekannt geworden sein.

Wie die Website footyheadlines.com berichtet, wird Österreichs zweiter Gruppengegner im gewohnten Orange auflaufen – geschmückt von einem auffälligen Löwen-Muster auf der Vorderseite des Shirts.

Die Niederlande, die zuletzt zwei Großereignisse in Folge verpassen, werden dieses Trikot voraussichtlich bei allen drei Gruppenspielen in Amsterdam tragen. Als eine der Gastgebernationen hat “Oranje” in jedem Spiel der Gruppe C Heimrecht.

Besonderen Anklang dürfte das Löwen-Trikot bei Memphis Depay finden: Der derzeit verletzte Lyon-Profi hat durch die Verschiebung wieder eine Chance auf eine aktive Teilnahme. Darüber hinaus ist der Löwe sowohl im Staats- als auch im Verbandswappen der Niederlande zu sehen.

Zusätzlich veröffentlichte die Website auch ein Bild des Auswärtstrikots, Ausrüster Nike stattet die Mannschaft hierbei mit einem schwarzen Shirt aus.

Bilder: footyheadlines.com