Sky Sport Austria will euch fit durch die Quarantäne bringen. Aus diesem Grund wird Stefan Maierhofer auch morgen wieder ein LIVE Trainings-Workout mit den ABSTAUBERN anbieten. Am 19.03. ab 17 Uhr bietet der WSG-Tirol-Profi ein 30-minütiges LIVE Workout auf dem Instagram Account von Sky Sky Austria gegen die Langeweile an. Alles was ihr benötigt, ist eine Sportmatte und lockere (Sport-)Kleidung. Wir freuen uns auf euch.