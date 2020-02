Maldini, Zidane & Co.: Junge Talente auf den Spuren ihrer großen Väter

via

via Sky Sport Austria

Die Mailänder Dynastie geht in ihre dritte Generation: Der 18-jährige Daniel Maldini durfte am Wochenende gegen Hellas Verona erstmals in der Serie A für den AC Mailand auflaufen.

Bereits sein Vater Paolo sowie sein Großvater Cesare spielten jahr(zehnt)elang für die Rossoneri und gewannen dabei einige italienische Meistertitel. Auch den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League gewannen die Maldinis bislang sechsmal.

Große Fußstapfen für das junge Talent der derzeit nur auf Platz acht liegenden Mailänder – doch der 18-Jährige ist nicht der einzige, dessen Vater bereits im Weltfußball für Furore sorgte.

Bilder: Getty Images.